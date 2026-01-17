Бабкина рассказала, в какой профессии мечтали видеть ее родители

Надежда Бабкина поздравила коллег и зрителей с Днем артиста и отметила, что эта профессия - не только выступления на сцене, букеты и аплодисменты, но прежде всего большой труд и огромная ответственность. Об этом информирует ТАСС.

«Наша профессия только со стороны кажется такой легкой: вышел, спел, сыграл - и аплодисменты. На самом деле это ежедневный, титанический труд. Это ответственность перед зрителем, перед самим собой, перед традицией», - сказала народная артистка России.

Надежда отметила, что мечтала о том, чтобы стать артисткой, с детства. Хотя ей пришлось преодолевать сопротивление родителей.

«Я с детства мечтала стать только артисткой. Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была "нормальным" человеком - учителем, врачом, инженером», - рассказала она.

Бабкина подчеркнула, что убеждена, что выбрала свой, единственно верный, путь.

В конце прошлого года Надежда Бабкина ликвидировала благотворительный фонд, на протяжении почти 30 лет помогавший пожилым артистам. За три года убытки составили 68 тысяч рублей. Несмотря на то, что сумма довольно маленькая, Бабкина решила ликвидировать юридическое лицо.

Уточняется, что Бабкина зарегистрировала благотворительный фонд в 1996 году и до 2005-го являлась его совладелицей. В 2007-м она стала президентом фонда. Организация занималась помощью пожилым артистам: предоставляла деньги и соцработников.