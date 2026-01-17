Филипп Киркоров не готов прекращать фаер-шоу на концертах даже после ожога

Филипп Киркоров вынужденно брал паузу и отдыхал от концертов, восстанавливаясь после ожога из‑за печального инцидента с пиротехникой. Поп‑король, однако, не собирается отказываться от таких приёмов в будущем: случай на сцене в Петербурге его не пугает. Однако, добавляет певец в интервью «Антенне‑Телесемь», главное — безопасность.

© Super.ru

«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы всё прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — высказался Киркоров.

Ныне артист чувствует себя прекрасно, обходясь без изнуряющих диет.

Однако тренажёрных залов никто не отменял: Филипп постоянно следит за собой. Хотя и позволяет себе временами расслабиться, иначе «организм не выдержит».

Трагедия на сцене произошла из‑за неисправности пиротехнического оборудования. Поп‑король долго восстанавливался после ожога. А травмированный участок кожи на руке он намерен закрыть татуировкой.