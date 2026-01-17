Шаляпин рассказал, как попал в «черный список» участкового

Прохор Шаляпин всегда позиционировал себя законопослушным гражданином. Однако в подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» он признался, что и ему пришлось попасть в немилость у участкового.

© РИА Новости

Прохор вместе с соседками, которых назвал «сектой 60+» проявил инициативу и решил пожаловаться. Закончилось это тем, что участковый поставил контакты Шаляпина в блок.

«…участковый меня заблокировал. А так закон я не нарушаю. Просто, понимаете, даже если не нарушаешь закон, ты можешь в какую то историю влипнуть», — сказал Прохор.

Еще певца свое время напугало письмо из ФНС, Прохор, скорее всего, ошибся и оплатил сумму не в том размере, который указывал, пишет издание super.ru.

«Не для работы создан я»: почему Прохор Шаляпин стал кумиром молодежи

«Я ничего в этом не понимаю, отправляю, естественно, бухгалтеру. А это же нарушение закона и так далее, а это же пугает все!» —констатировал певец.

Недавно певец Прохор Шаляпин признался, что хочет покинуть шоу-бизнес. На подкасте у блогера Ивана Самохина, который опубликовали во «ВКонтакте», он отметил, что устал от своей популярности.