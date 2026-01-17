Наташа Королева обратилась к Николаеву с предложением

Наташа Королева в микроблоге поздравила с днем рождения своего бывшего мужа Игоря Николаева , с которым она развелась в 2001 году. 17 января композитору исполнилось 65 лет. Об этом пишет 5 Канал.

В блоге певица выложила архивные фотографии, а также музыкальную открытку с поздравлением.

«Сегодня свой день рождения отмечает любимый миллионами слушателей поэт, композитор, музыкант Игорь Николаев! Лично по моим ощущениям, уникальный талант Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что в скором времени мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное! А еще Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные!!! Я от души этого желаю! Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь!», - написала певица. «Спасибо, Наташа, за поздравление! Помню только хорошее! Счастья тебе!» — поблагодарил Николаев.

Тем временем 43 летняя Юлия Проскурякова отбивается в социальных сетях от недоброжелателей. На этот раз, пишет kp.ru, они требуют, чтобы она ушла от супруга — Игоря Николаева они желают видеть исключительно с Наташей Королевой.