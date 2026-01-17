Юрист: точка в деле Долиной еще не поставлена

Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации, объяснил, что окончательную точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта. Об этом информируют РИА Новости.

© РИА Новости

Срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Но этого пока не произошло, и Долиной нет в России. Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении.

«К сожалению, исполнить решение суда в добровольном порядке певица, мягко говоря, не спешит. Ведь пока не переданы ключи и не подписан передаточный акт, юридическая точка в деле не поставлена», – сказал Соловьев.

Юрист подчеркнул, что поведение певицы послужило поводом для образования различных конспирологических версий о том, как она может помешать Полине Лурье вступить в право владения и распоряжения квартирой. Возникло и предположение о том, чтобы снизить стоимость квартиры, создав у нее дурную репутацию.

Организаторы шоу Долиной прокомментировали провал с продажей билетов

Снятие ареста с квартиры, которую продала народная артистка России Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказала юрист по недвижимости Галина Земскова.