Знакомые Анны Седоковой переживают, что на фоне непростого жизненного периода у нее могут начаться проблемы с алкоголем.

По словам подруги артистки, пожелавшей остаться анонимной, Анна стала часто ходить по светским тусовкам, что помогает ей отвлечься. Однако если раньше Седокова практически отказывалась от спиртных напитков, то сейчас она якобы активно их активно употребляет, сообщает gazeta.ru.

«По Ане внешне не скажешь, но черная полоса в ее жизни не заканчивается. И если раньше она отказывалась выпивать, то сейчас ни одного бокала не пропускает», — заявила инсайдер.

Также подруга Седоковой отметила, что певица начала набирать вес, и ей будет сложно вернуть себе хорошую форму.

В последнее время Анна значительно прибавила в весе. Седокова сама об этом рассказала и заявила, что и не думает комплексовать из-за этого.

Седокова кардинально сменила имидж со словами «перемены — это легко и просто»

Правда, певица лукавит. На своей странице в соцсети Анна хвастается округлившимися формами, но при этом все фотографии выставляет с фильтрами или после обработки в фотошопе.