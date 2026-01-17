Организаторы шоу Долиной прокомментировали провал с продажей билетов

Концерты Ларисы Долиной отменяются один за одним из-за малых продаж. В первой половине 2026 года певица планирует провести семь концертов в рамках юбилейного тура, но первые из них уже под угрозой.

Так, юбилейный концерт Ларисы Долиной в Обнинске пока не собрал аудитории. На мероприятие «Юбилей в кругу друзей», которое состоится 8 марта, продано лишь чуть более ста билетов из семисот, пишут РИА Новости.

Однако организаторы концерта отметили, что слабый интерес к мероприятиям после праздников традиционен, и пока говорить о переносе или отмене концерта слишком рано. При этом минимальное количество проданных билетов, нужное для того, чтобы выступление не состоялось, не называется.

По словам коммерческого директора ООО «ТКА Звездный дождь» Александра Ясько, основные продажи билетов обычно приходятся на две недели до концерта.

Назван размер пенсии Долиной

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрители не простят народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой. По мнению критика, концерты исполнительницы будут отменять, хотя сама Долина убеждена, что через несколько месяцев ситуация нормализуется.