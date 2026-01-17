«Это чужие для меня люди»: Волочкова отметит 50-летие без дочери и матери

Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна и мать не будут присутствовать на праздновании балериной 50-летнего юбилея. Ее слова передает «СтарХит».

По словам Волочковой, родственники заблокировали ее в соцсетях, но она не отчаивается. Танцовщица уверяет, что, несмотря на сложные отношения с близкими, в ее жизни есть те, кто схож с ней по духу.

«Они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — поделилась экс-прима Большого театра, а затем продолжила про родственников: «Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей».

Волочкова рассказала, что ее празднество будет в формате юбилейного концерта, в котором примут участие ее звездные друзья — в том числе шоумен Никита Джигурда и певец Рома Жуков.

На мероприятии балерина споет дуэтом с экс-участником группы «Мираж» и другими артистами, исполнит четыре дуэта из шоу «Одержимость», а также выйдет на красную дорожку, где раскроет детали ее нынешней жизни. Событие пройдет в «Театре на Цветном».