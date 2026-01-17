Подсчитан гонорар Mia Boyka за клубный концерт

Мария Бойко, известная публике под сценическим псевдонимом Mia Boyka, заработает за свой концерт в Москве больше 4 миллионов рублей. Об этом пишет gazeta.ru.

В столичном клубе Atmosphere у Бойко 4 апреля запланирован большой сольный концерт. Билеты продаются по цене от одной тысячи рублей (на танцпол) до 9,5 тысяч рублей за VIP-ложу.

Ранее российская певица Mia Boyka заявила, что вынесла для себя урок после плевка в лицо от переодевшейся в квадробера треш-блогера Фроси (настоящее имя — Дарья Умнова). На YouTube-шоу блогера Егорика (настоящее имя — Егор Богданович) «50 хейтеров» девушка отметила, что не жалеет о скандале с маленькой девочкой-квадробером, но чувствует ответственность за случившееся.