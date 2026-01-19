Свириденко рассказала, когда приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной

Судебные приставы планируют передать Полине Лурье ключи от квартиры, которую она купила у певицы Ларисы Долиной, в понедельник, 19 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Ранее сообщалось, что приставы начали процедуру принудительного выселения артистки - она идет в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.

При этом Долиной на месте нет - она сейчас отдыхает в ОАЭ.

Напомним, 12 января столичный главк ФССП возбудил исполнительное производство в отношении Долиной: в течение пяти дней, то есть до 19 января, она должна была освободить квартиру и передать ключи Лурье, однако этого не произошло.

Таким образом, сегодня истек срок добровольного выселения певицы.

"Никакого "принудительного выселения" Долиной, о котором писали журналисты, нет. Приставы сейчас проверяют, что решение суда было добровольно исполнено в установленный законом срок", - сказала, в свою очередь, ТАСС адвокат Долиной Мария Пухова.