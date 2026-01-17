Муцениеце объяснила, почему отказалась от «уколов красоты»

Агата Муцениеце сообщила, что уже некоторое время назад отказалась от бьюти-процедур. Это не связано с тем, что актриса была беременна. У Агаты был негативный опыт, пишет издание super.ru. И теперь она подумывает обойтись без инъекций вообще.

«Я уже год ничего не колола в лицо. Один раз летом я проколола какое-то увлажнение, у меня был адский синяк под глазом, и всё. Вы видите мою мимику? Год без всего! Я в субботу собралась к косметологу. Но вы знаете, что я думаю? Как будто бы мое лицо выглядит хорошо без всей той фигни, что мы колем себе», — написала Муцениеце в микроблоге.

В начале этой зимы жизнь российской актрисы Агаты Муцениеце круто изменилась. 1 декабря она стала многодетной мамой. Дочку артистка родила от своего мужа, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги. Для него этот ребенок стал первым, а для Агаты — уже третьим. От брака с Павлом Прилучным звезда растит 13-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

/