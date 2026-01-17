Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тыс. рублей. Такую цифру озвучил финансовый аналитик Михаил Беляев, пишет СтарХит.

Эксперт убежден, что певица «не останется голодной» и после завершения карьеры. В следующем году у нее будет уже 55 лет трудового стажа. Долина имеет многочисленные награды, а также звание народной артистки, что дает значимую прибавку к пенсии.

«Максимально ее пенсия может достигать 120 тыс. рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тыс. рублей», — сказал Беляев. Беляев.

Сейчас Лариса Долина подсчитывает убытки из-за массовых отмен концертов. 70-летняя певица переживает тяжелый период после скандала с квартирой, который обернулся «схемой Долиной» — когда продавцы жилья объявляют себя жертвами мошенников, оставляя покупателей ни с чем.