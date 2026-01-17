«Выглядит не очень»: Гузеева показала бывшего мужа

Лариса Гузеева отдыхала в Карелии: актриса увлекается зимней рыбалкой. Путешествовала она с бывшим мужем, Игорем Бухаровым (она называет его теперь своим бойфрендом), и собачкой Жужей. Сейчас все они вернулись в подмосковный коттедж. Бухаров и Гузеева продолжают жить в одном доме, несмотря на развод, пишет «Комсомольская Правда».

Лариса Гузеева в микроблоге выложил ролик о том, как проходят ее будни. В тот день к ей приехал ее постоянный массажист Михаил.

«Мишечка пришел, с Новым годом поздравил. Мед принес», — показала специалиста Гузеева.

После этого на камеру попала собачка Жужа. Любимица Ларисы Андреевна отчаянно тявкала.Собачку держал на руках бывший супруг телеведущей. Она быстро отвела камеру.

«Ой, Игоря не снимать, он выглядит не очень», - прокомментировала ситуацию Гузеева

© Соцсети

Некоторое время назад в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.