Урганта заметили на прощании с Золотовицким

Ивана Урганта с большим букетом белых роз увидели на прощании с актером Игорем Золотовицким в МХТ им. Чехова. Об этом информирует издание Super.

Шоумен в последнее время редко появляется на публике и почти не присутствует на светских мероприятиях. Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине. Тогда из эфира убрали большое количество развлекательных передач. Но и спустя несколько лет, когда значительная часть контента вернулась на телевидение, шоу Урганта так и не появилось на экранах.

Ранее телеведущий Иван Ургант опубликовал трогательный пост в память о покойном ректоре Школы студии МХАТ Игоре Золотовицком. В своем послании он подчеркнул, что покинувший этот мир артист безмерно ценил семью, свою профессию и жизнь во всех ее проявлениях.