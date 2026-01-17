Звезды предпочитают погорячее: где отдыхают известные артисты

Новогодние концерты завершены и представители отечественного шоу-бизнеса отправились отдыхать. Как узнали журналисты издания life.ru, большинство их них предпочли улететь на солнечные пляжи.

Лариса Долина отправилась в отпуск с дочерью и внучкой на элитный курорт на острове Саадият в Абу-Даби (ОАЭ). Она остановилась в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость такого отдыха - до миллиона рублей.

Прохор Шаляпин выбрал Ямайку.

«Зелень и отличная погода», — так прокомментировал отпуск певец.

Сергей Лазарев был в Дубае с детьми и своей мамой. Певец отдыхает там с семьей не в первый раз.

Анастасия Волочкова, как всегда, улетела на Мальдивы. На этот раз с 27-летним танцором Марчелом Абаби.

Ани Лорак также предпочла Мальдивы. Вместе с мужем Исааком Виджраку она арендовала виллу Beach Residence: 920 м², четыре спальни, выход на пляж и услуги шеф-повара.

Ночь на вилле стоит почти миллион рублей.

Снег и спорт выбрали Алсу (Куршавель. Бюджет — примерно миллион рублей на человека за неделю) и Ольга Бузова, которая по традиции остановилась в пятизвездочном отеле «Marriott Красная Поляна», расположенном прямо на горнолыжном курорте.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза говорил, что любит проводить отпуск у родственников на море.