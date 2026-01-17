Цифра огромная: стали известны потери Долиной из-за отмены концертов

История с продажей квартиры Долиной вызвала масштабный гнев россиян. Даже после того, как Верховный суд вернул жилье Лурье, артистку не простили. Зрители отказываются покупать билеты и возвращают ранее купленные, заказчики отменяют запланированные ранее концерты.

Если раньше СМИ сообщали, что звезда может возместить на новогодних выступлениях стоимость потерянной недвижимости, то теперь понятно, что она получила не прибыль, а убытки. Артистке не удалось заработать на выступлениях в ОАЭ, сорвался концерт 14 января. Следом отменили выступление 1 марта 2026 года в Lюstra баре, где было продано всего 12 мест. На 6 марта в Доме музыки на программу «Юбилей на бис!» продали лишь 15% мест в зале. Концерт Долиной в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Под угрозой выступления в Обнинске и Брянске – из 700 продано только 66 и из 800 – 70 билетов соответственно, пишет издание Woman.ru

«В этом году Лариса Долина потеряла очень много, порядка 100 млн рублей, это точно. Если раньше ее гонорары за корпоративное выступление доходили до 10-12 млн рублей, то перед Новым годом, это достоверно известно, она была готова выступать за 3 млн рублей. Думаю, что прежних заоблачных сумм уже не будет, 3-5 млн рублей — вот ее ценник», — рассказал журналистам продюсер Сергей Дворцов.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что российский зритель никогда не простит певицу Ларису Долину , и репутацию ей придется долго восстанавливать.