Валерий Леонтьев уже несколько лет назад поставил карьеру на паузу и делает исключение, выступая в новогодние каникулы. Певец выбирает наиболее выгодные локации. Так, в эти новогодние праздники он выступал в Таиланде, что принесло ему, как пишут СМИ, 30 миллионов рублей. Затем он вышел на сцену в Дубае – за 20 миллионов.

Продюсер, директор концертного агентства Антон Добрин рассказал изданию Woman.ru, что в подобных гонорарах нет ничего удивительного.

«Леонтьев — артист старой когорты звезд, которая пользуется популярностью. Его аудитория платежеспособная, а сейчас он редко появляется, так что всегда есть спрос. Для него это адекватный прайс в нынешних реалиях. У артиста всегда есть понимание рынка, какой ценник можно поставить, но все зависит от спроса — на него он есть и 30 млн вполне честная сумма для него», — объяснил он.

Ранее народный артист СССР, композитор и пианист Раймонд Паулс высказался об успехе певца Валерия Леонтьева, с которым когда-то активно сотрудничал. Также он напомнил, что на сцену Леонтьева вывела Алла Пугачева.