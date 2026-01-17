Дочь Джигана получила полмиллиона на день рождения

Вторая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Лея на 11-летие получила полмиллиона рублей. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Самойлова подчеркнула, что просит друзей дарить детям именно деньги, чтобы точно угадать с подарком. Отпраздновавшая день рождения в сентябре Лея решила отложить доллары на отдых в Дубае.

«Подарили очень много денег, 500 тысяч. Еще мне подарили доллары. Мы, наверное, поедем в Дубай в этом году, мне надо их сохранить», — рассказала она.

Блогерша Самойлова подчеркнула, что для ее дочери полмиллиона рублей — небольшая сумма, которую девочка может потратить за неделю походов по магазинам.

Накануне Самойлова призналась, что может быть воспринята как «антигерой» на фоне сложившейся ситуации из-за возможного развода с Джиганом.