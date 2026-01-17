Оскандалившейся Долиной дали совет

Новый виток общественного недоверия к певице Ларисе Долиной, выразившийся в отмене концертов, показывает, что уроки из прошлых скандалов не усвоены. Такое мнение высказал продюсер Павел Рудченко.

«Ситуация усугубляется с каждым днем, и разовых имиджевых мер теперь может быть недостаточно. Необходимо продумать игру вдолгую и выстроить полноценную стратегию репутационных мероприятий», – подчеркнул Руденко в беседе с aif.ru.

По его словам, Долиной необходимо кардинально изменить вектор присутствия в медиаполе, перейдя к активной благотворительной деятельности и демонстрации гражданской позиции. Это может включать участие в социальных проектах, помощь животным или работу в рамках тем, значимых для общества, включая СВО.

Прокуратура заинтересовалась загородным домом Ларисы Долиной

Рудченко констатировал, что из предыдущей истории с квартирой в Хамовниках певица, к сожалению, не сделала выводов. Он отметил, что когда проблему еще можно было локализовать, ее менеджмент не предпринял нужных шагов. Сейчас, как считает продюсер, ситуация серьезно затянулась. В общественном мнении многие уже «поставили крест» на артистке, не веря в ее возвращение и не ожидая исправления ситуации. В этих условиях мимолетных акций будет уже недостаточно, требуется глубоко продуманная и рассчитанная на годы стратегия.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что российский зритель никогда не простит певицу Ларису Долину за ее подлости, и репутацию ей придется долго восстанавливать.