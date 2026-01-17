Волочкова объяснила, почему не позвала маму и дочь на день рождения

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не стала звать маму и дочку на свой день рождения.

По ее словам, в последнее время отношения в семье Волочковых резко ухудшились. Анастасия считает предательство близких людей главной платой за успех.

Волочкова рассказала, что мама и дочь заблокировали ее во всех соцсетях. Однако, как отметила балерина, в ее жизни есть люди, которые ей ближе кровных родственников.

— Я не знаю, кто, как и с кем хочет помириться или подружиться. Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей. А потом в составе четырех человек я отмечу праздник у себя дома, — отметила танцовщица в беседе со Starhit.

Ранее Волочкова среди прочего обвинила в завистливости певца Александра Серова, который обрушился на нее с критикой за выход на футбольное поле. По словам артистки, музыкант — уже стареющий, никому не интересный человек, которому в этой ситуации стоило промолчать.

Незадолго до этого Волочкова поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.