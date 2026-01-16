«Я не могу больше так жить»: Оксана Самойлова готова к разводу с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что может быть воспринята как «антигерой» на фоне сложившейся ситуации из-за возможного развода с Джиганом. Своим мнением знаменитость поделилась в серии реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Она объяснила, что все 17 лет ставила интересы семьи выше собственных чувств и мыслей — руководствовалась принципом, что семья важнее всего. Однако теперь физически не в состоянии продолжать жить в таком режиме.

«Сейчас я не могу физически больше так жить. <...> Если бы у меня было хотя бы чуть‑чуть сил, я бы не сделала этот шаг. Просто я не могу, и последствия меня уже не особо волнуют, потому что по‑другому невозможно», — сказала знаменитость.

По словам Самойловой, эмоционально она уже завершила отношения, хотя Джиган пока этого не осознал. При этом рэпер чувствует неладное и потому избегает контакта с супругой. Блогерша отметила, что сейчас семья живет, как на «минном поле».