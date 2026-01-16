Уехавший в Израиль комик рассказал о возвращении эмигрантов в Россию

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что сомневавшиеся в своем решении русские эмигранты почти все вернулись на родину. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на YouTube.

По словам Шаца, абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за границей. При этом он указал, что за рубежом остались в основном те релоканты, для кого переезд был принципиальным вопросом.

«Колеблющиеся почти все схлынули обратно», — добавил комик.

Шац также заверил, что с пониманием относится к тем эмигрантам, кто в итоге вернулся в Россию, и не осуждает их.

Ранее комик также сравнил эмиграцию с травмой. Шац выразил мнение, что уехавшие из России люди будут чувствовать себя в чужой стране некомфортно, даже если достигнут карьерных успехов.