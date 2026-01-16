Уехавший из России в Израиль комик ответил на обвинения в «переобувании»

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, заявил, что привык к обвинениям в «переобувании». Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube.

Говоря о жизни в Израиле, Шац отметил, что у евреев много качеств, позволяющих ему гордиться своей принадлежностью к этому народу. Его собеседник с иронией предположил, что из-за этих слов ведущего могли бы обвинить в «переобувании».

«Будут и такие мнения. Я уже к ним привык абсолютно за это время», — ответил Шац.

Он также назвал нормальным тот факт, что у человека на протяжении жизни могут меняться взгляды.

Ранее комик порадовался тому, что во времена СССР его семья отказалась от эмиграции в Израиль. По словам Шаца, благодаря этому решению он переехал в ближневосточное государство «не в качестве багажа», а осознанно.