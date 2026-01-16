Полина Диброва и Роман Товстик расстались

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи.

© ТВ Центр

Перед Новым годом Роман и Полина впервые вместе вышли в свет. Пара появилась на вечеринке женского клуба Дибровой. Бывшая жена телеведущего сияла от счастья, когда бизнесмен, позируя фотографам, обнимал ее за талию.

Праздники влюбленные встретили вместе. Они теперь живут в особняке рядом с Дибровым и вместе воспитывают детей — троих Полины и шестерых Романа.

Казалось, что пройдя столько трудностей на пути к своему счастью, парочка будет неразлучна. Но влюбленные недолго наслаждались обществом друг друга. Диброва и Товстик расстались после праздников. Сначала Роман улетел по делам в Дубай, а через несколько дней Полина покинула Россию. Она повезла рублевских жен из своего клуба на Мальдивы.

На своей странице в соцсети модель демонстрирует красоты острова, хвастается новым роскошным купальником и старается выглядеть довольной жизнью. Но поклонники Полины уверены, что она тоскует по Роману.