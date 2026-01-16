Счастливая Муцениеце впервые вышла на работу в статусе многодетной матери

Агата Муцениеце прервала свой декрет. Актриса вышла на работу после рождения третьего ребенка. Девочку она явила на свет совсем недавно, в начале декабря.

© WomanHit.ru

Агата Муцениеце стала реже выходить на связь в своих соцсетях. Это неудивительно, ведь 1 декабря актриса родила дочку от Петр Дранги. Девочка стала ее уже третьим ребенком. Также у звезды «Закрытой школы» есть сын и дочь от Павла Прилучного.

Сегодня Муцениеце, наконец, осчастливила фолловеров несколькими видео. Она впервые вышла на работу после совсем короткого декрета. Она сняла несколько «кружочков» в своем ТГ-канале.

«Всем приветики! Вы мне вчера накидали, все возмущались, что мой телеграм-канал превратился в одну рекламу. И что мне делать?» — с улыбкой сказала Агата.

Она признала, что действительно стала реже публиковать личный контент.

«У нас у всех бывают разные периоды в жизни, когда хочется что-то выкладывать, а когда не хочется», — отметила актриса.

Далее она заговорила о работе.

«Сегодня у меня первый рабочий день спустя Новый год и в статусе многодетной матери. Я могу вам сказать, что это такое потрясающее ощущение», — сказала радостная Агата.

Актриса поделилась, что сейчас она испытывает непривычное чувство. Она одна едет в автомобиле и впервые за долгое время слышит свои мысли, ведь до этого она была растворена в бытовых проблемах и заботах.