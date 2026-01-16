Лоза пожаловался на отмену в шоу-бизнесе

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что ему закрыли путь на сцену из-за молодых бесталанных артистов. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Автор хита «Плот» заявил, что раньше юным артистам, не обладающим талантом, закрывали дорогу на сцену Филипп Киркоров, Алла Пугачева и другие мастодонты эстрады. Теперь же, по его словам, появилось множество певцов, не умеющих даже держать микрофон.

«Я не вижу ни одного молодого певца или певицу, с которыми мне было бы приятно спеть дуэтом. Они даже петь не умеют», — пожаловался Лоза.

При этом артист отметил, что из-за подобных исполнителей его пытаются «отменить», поскольку его время якобы прошло.

Ранее Лоза стал участником программы «Давай поженимся!» на Первом канале и пожалел об этом. По словам композитора, создатели программы дали ему обещание не упоминать песню «Плот», но в итоге нарушили его.