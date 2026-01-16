Лурье намерена выселить Долину из квартиры в Хамовниках с приставами

Новая хозяйка квартиры народной артистки России Ларисы Долиной — Полина Лурье — намерена выселить певицу в понедельник, 19 января.

Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко изданию Daily Storm.

«В понедельник [19 января], возможно, попадем в квартиру с приставами», — заявила Свириденко.

По данным СМИ, Лариса Долина все еще отдыхает в ОАЭ.

Исполнительное производство о принудительном выселении певицы было возбуждено 12 января по инициативе адвоката покупательницы. Защитница Долиной Мария Пухова назвала эти действия «хайпом» и «пиар-акцией», предположив, что цель оппонентки — оставаться в медийном поле.

Адвокат Лурье, комментируя эту критику, подчеркнула законность своих шагов.