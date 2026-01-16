Автор-исполнитель Александр Розенбаум просит за частное выступление 9 млн рублей. Об этом сообщили в инвент-агенте изданию «Абзац».

Источники СМИ также назвали народного артиста России достаточно скромным относительно бытового райдера, уточнив, что артист прежде всего смотрит за качественным исполнением технического.

В гримерке Розенбаума должны быть: чайник с горячей водой, минеральная вода, бутерброды с сыром и колбасой, а также комфортный диван и кресло. Артист не просит охрану, а также не уточняется марка автомобиля, на котором бард предпочитает добираться до места проведения мероприятия.

10 декабря стало известно, что Розенбаум получил почетный знак в парламенте Санкт-Петербурга. Музыкант удостоился награды «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Артист отметил, что, несмотря на множество титулов и трофеев, этот почетный знак стал для него одним из самых ценных.

В 1974 году Розенбаум получил диплом терапевта (специализация — анестезиология и реаниматология), но параллельно с учебой в медицинском институте Розенбаум посещал вечернее джазовое училище при Дворце культуры им. Кирова. К началу 80-х годов он окончательно сделал выбор в пользу музыки и начал выступать на эстраде, был участником групп «Адмиралтейство», «Аргонавты», «Шестеро молодых» и «Пульс». С 1983 года начал сольную карьеру.