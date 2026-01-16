Народная артистка России Лариса Долина попала в список лауреатов 30-й премии «Золотой граммофон». Об этом сообщил телеканал НТВ.

«В числе лауреатов 30-й Церемонии «Золотой Граммофон»: ANNA ASTI, Artik & Asti, Александра Воробьева, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Алсу и Ева Власова, Артур Пирожков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Григорий Лепс, Владимир Киселев, Дима Билан, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Жасмин, Ирина Дубцова, Клава Кока, Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум», — сказано в сообщении.

Также в этот список вошли исполнители Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, Николай Басков, а также другие артисты, следует из сообщения.

Канал покажет премию в субботу, 17 января.

До этого стало известно, что концерты Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Утверждается, что на некоторые встречи с певицей продано меньше 10% билетов. Как уточнял Telegram-канал Mash, тур Долиной должен был стартовать 8 марта в Обнинске (Калужская область), но там в зал на 700 мест якобы купили всего 66 билетов. В Брянске при вместимости около 800 мест, продолжает издание, билеты купили примерно 70 человек. По словам организатора Виталия Чудакова, решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы.