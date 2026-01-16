Лепс пожаловался на жесткий контроль со стороны ревнивицы-Кибы

Григорий Лепс рассказал о непростом характере возлюбленной. Оказывается, Аврора не прочь посмотреть переписки своего благоверного.

© WomanHit.ru

Григорий Лепс в свои 63 года крутит роман с Авророй Кибой, которая в следующем месяце отметит 20-летие. Пара с момента рассекречивания своих отношений находится под пристальным вниманием общественности. Публика ждет новых подробностей об этом неоднозначном романе.

И на днях Лепс поведал кое-что интересное о своей невесте. Оказывается, Аврора достаточно жесткий и контролирующий человек, хоть артист и не дает поводов для всяческих подозрений.

«Не думаю, что у Авроры бывают поводы для ревности. Хотя она довольно жесткий человек. Может приревновать, попросить посмотреть телефон. Я ей даю, мне скрывать нечего», — передает слова Григория VOICE.

Певец же, в свою очередь, совсем не контролирует свою пассию. Более того, он даже не против ее вредных привычек. «Пусть имеет их», — отметил Лепс.

Сама Аврора ранее признавалась, что любит в отношениях «перчинку»

. «Все должны друг с другом когда-то ругаться. Я вообще такой человек, мне нужны эмоции», — говорила как-то Киба.

В начале этого года Аврора улетела отдыхать на Таиланд. Блогерша поделилась серией фото в купальнике, похваставшись своей фигурой. Примечательно, что ее благоверный не составил ей компанию — в это время Лепс давал концерты.