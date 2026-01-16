Григорий Лепс пожаловался на жесткий контроль со стороны ревнивицы-Кибы
Григорий Лепс рассказал о непростом характере возлюбленной. Оказывается, Аврора не прочь посмотреть переписки своего благоверного.
Григорий Лепс в свои 63 года крутит роман с Авророй Кибой, которая в следующем месяце отметит 20-летие. Пара с момента рассекречивания своих отношений находится под пристальным вниманием общественности. Публика ждет новых подробностей об этом неоднозначном романе.
И на днях Лепс поведал кое-что интересное о своей невесте. Оказывается, Аврора достаточно жесткий и контролирующий человек, хоть артист и не дает поводов для всяческих подозрений.
Певец же, в свою очередь, совсем не контролирует свою пассию. Более того, он даже не против ее вредных привычек. «Пусть имеет их», — отметил Лепс.
Сама Аврора ранее признавалась, что любит в отношениях «перчинку»
. «Все должны друг с другом когда-то ругаться. Я вообще такой человек, мне нужны эмоции», — говорила как-то Киба.
В начале этого года Аврора улетела отдыхать на Таиланд. Блогерша поделилась серией фото в купальнике, похваставшись своей фигурой. Примечательно, что ее благоверный не составил ей компанию — в это время Лепс давал концерты.