Ивлееву заподозрили в беременности

Подписчики заподозрили блогера Настю Ивлееву в беременности. Об этом сообщает Super.ru.

Знаменитость опубликовала в соцсетях ролик, как ее супруг Филипп Бегак готовит пельмени, однако подписчиков больше заинтересовали формы Ивлеевой. Некоторые разглядели на кадрах живот и предположили, что дело не в новогодних застольях, а в скором прибавлении.

Напомним, что Ивлеева тайно вышла замуж за Бегака в декабре 2024 года. Филипп занимается предпринимательством в сфере сельского хозяйства. Блогер после свадьбы создала свое реалити-шоу, в котором рассказывает, как помогает супругу в его нелегком деле.

Ранее Ивлеева заявила, что решила удалить татуировки с рук. Она опубликовала кадры с третьего сеанса лазерного удаления.