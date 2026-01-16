Ида Галич о резком ухудшении здоровья на Камчатке: «Я ничего не вижу!»

Блогерша Ида Галич заявила в Instagram, что столкнулась с проблемами со здоровьем на Камчатке, куда знаменитость отправилась по работе.

"Короче, я ничего не вижу! Не знаю, что со мной каждый раз происходит в командировках: в Астрахани были уши, а сейчас - на Камчатке - это глаза", - посетовала телеведущая.

Знаменитость связала недуг с перенапряжением, хронической усталостью и спецификой камчатского климата - в частности, воздействием яркого света, отражающегося от белого снега.

"Я жутко перенапрягла глаза, потому что двое суток не спала. Еще, видимо, устала из-за яркого света от белого снега, поэтому вблизи ничего не вижу. Я не могу сфокусироваться, ничего печатать или читать. Вдали нормально, но это жесть. Все, я старая бабка, но вроде должно пройти", - пояснила блогерша.

На Камчатке Ида Галич участвует в съемках полнометражного фильма "14 хороших мальчиков" вместе с актером Николаем Наумовым. Ее пребывание совпало с сильным снежным циклоном - были проблемы с передвижением, работой заведений, а окна ее жилья буквально "замуровало" снегом.