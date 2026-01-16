Стало известно о размере первого гонорара Долиной: "Приличные деньги"

Пока народ обсуждает ситуацию с проблемным переездом Ларисы Долиной из квартиры, проданной Лурье, артистка поделилась с подписчиками информацией о том, сколько она заработала в своей жизни в первый раз.

Лариса Долина опубликовала в соцсетях фрагмент интервью, где она отвечает девочке из "Непосед", сколько же составил её первый в жизни гонорар.

"Мне тогда было 16 лет, я тогда уже была артисткой одесской филармонии. Помню, что в месяц получила 60 рублей. По тем временам это были довольно приличные деньги. И я купила себе японские джинсы на все деньги", - рассказала певица.

Напомним, что 20 января Лариса Долина должна окончательно передать квартиру Полине Лурье. Правда, как утверждают открытые источники, адвокат артистки сообщила, что никаких уведомлений от судебных приставов о дате мероприятий, связанных с исполнением решений суда, не получала. Так что когда же Полина, наконец, въедет в купленную квартиру, остаётся загадкой.