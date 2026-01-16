Актер Константин Соловьев высмеял жену и хейтеров

Актер Константин Соловьев высмеял свою бывшую жену Анастасию Ларину и ответил хейтерам. Как сообщает Starhit, он записал ролик, на котором смеется, держась за живот.

Ларина была третьей женой Соловьева — у них родились две девочки, однако пара развелась в 2023 году. Недавно Анастасия пришла на телешоу, где заявила, что Константин отбирает у нее жилье.

«Прислал письмо, что хочет продать или сдать квартиру. И что у меня есть один месяц, чтобы заплатить ему 13 миллионов», — заявила она.

Сперва артист не реагировал на заявления бывшей супруги, но недавно опубликовал в соцсетях ролик, на котором смеется. Его поддержала бывшая избранница Евгения Археменко, назвав такую реакцию «самой правильной».

Актер Соловьев заявил, что в США не ждут российских артистов

В комментариях женщине напомнили, что когда-то она была на месте Лариной и сама выясняла отношения с бывшим на телевидении. Евгения в ответ сказала, что в случае с Анастасией зрители услышали мнение лишь одной стороны. Соловьев также не прошел мимо критики, призвав недовольную подписчицу «вернуться в психушку».