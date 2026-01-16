Сбежали и жалеют: кто из уехавших российских звезд мечтает вернуться обратно

Некоторые известные артисты и блогеры, уехавшие из России, начали публично сожалеть о том, что приняли такое решение. Кто из них открыто говорит о ностальгии и желании вернуться, разбиралось издание Life.

Шампанское в Париже: Рената Литвинова

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году актриса Рената Литвинова эмигрировала во Францию. Она обосновалась в Париже, где купила квартиру площадью в 100 «квадратов», стоимость которой эксперты оценили в 300 млн рублей.

Актриса отмечала, что ей «нравятся кафе, где можно выпить бокал шампанского, что-то обсудить», так как в Москве она не могла себе этого позволить из-за отсутствия времени.

«Однако даже среди шампанского, модных показов и уютных кафе ее не отпускает тоска по России. В предновогоднем обращении к поклонникам Литвинова призналась, что смешанные чувства разрывают ее душу. С одной стороны, радость от воплощения мечты, с другой — острая ностальгия», — пишет издание.

При этом Литвинова продолжает вести бизнес в России, приезжает к матери и постоянно подчеркивает привязанность к русской культуре.

«Зря потерял коннект с Россией»: Даня Милохин

Блогер Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Он разорвал контракт с Первым каналом и ушел из проекта «Ледниковый период», жил Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и в США, и в итоге обосновался в съемной квартире в Дубае.

Милохин признавался, что «зря потерял коннект с Россией» и из-за высказываний в адрес Первого канала и песен‑диссов лишился доверия потенциальных работодателей.

Сейчас Милохин занимается боксом и говорит о желании вернуться на родину — но только если сможет учиться в вузе, избежав службы в армии.

«В университете хотя бы можно тиктоки снимать», — отмечал он.

Напомним, что в 2024 году приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом в Анапе. Мужчина заявил, что его семью преследуют и призвал прекратить травлю. После нескольких неудачных попыток продать 300-метровый дом приемная семья Милохина уехала из России и не раскрывает своего местонахождения. Тюленев рассказывал, что устроился строителем и грузчиком, а в январе 2025 года заявлял, что под Новый год остался фактически без денег.

«Отсутствие человечности»: Алишер Моргенштерн*

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также жалуется, что жизнь за границей оказалась не такой радужной, как он ожидал. Музыкант отметил «отсутствие человечности» в новой среде, обратился за медпомощью из-за депрессии и публично просил прощения у жителей России.

Моргенштерн* также признал, что его гонорары резко упали, и пообещал больше не пытаться «работать на Америку». А желание вернуться на родину звучит в его словах все чаще, отмечает издание.

«Не понимаю, зачем уехал»: Руслан Белый*

Внесенный в список иностранных агентов стендап‑комик Руслан Белый* также констатировал, что жизнь за границей оказалась куда сложнее, чем он думал. В Испании он столкнулся с бюрократией и невозможностью работать в привычном формате.

«Не понимаю, зачем уехал», — заявил комик, сравнивая жизнь в Барселоне с тем, что имел в Москве.

«Не позвали на тусовку»: Никита Пресняков

Живущий в США внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков зарабатывает выступлениями в барах для эмигрантов и недавно с горечью отметил, что его не пригласили в новое реалити-шоу, где участвуют дети знаменитостей.

«Эх, не позвали на тусовку», — написал он, пожалев об упущенных возможностях в России.

Напомним, что 2022 год многое изменил в жизни Преснякова и его родственников. Сначала Россию покинула его бабушка, певица Алла Пугачева. А осенью стало известно, что и сам Никита Пресняков уехал в США. Из-за переезда деятельность рок-группы Преснякова была приостановлена, и сам музыкант вернулся к профессии клипмейкера.

* внесен в России в реестр иностранных агентов.