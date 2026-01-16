Певец Прохор Шаляпин признался, что хочет покинуть шоу-бизнес. На подкасте у блогера Ивана Самохина, который опубликовали во «ВКонтакте», он отметил, что устал от своей популярности.

По словам артиста, у него «большой перегруз» от приглашений, работы и требуемой эмоциональной отдачи. Он не может отказать, если люди рады его видеть, но, с другой стороны, у него порой не хватает времени.

«Я не могу сказать, что на сегодняшний день получаю невероятное удовольствие и питаюсь тем, что меня узнают. Я прихожу домой опустошенный до глубины души. То есть не собираю энергию, а раздаю ее. Прихожу домой, сажусь в ванну с солью и собираю себя», — рассказал Шаляпин.

Певец отметил, что не хочет жить десятилетиями на пике славы. Признание и популярность являются для него способом заработать деньги, нежели потешить свое самолюбие. В скором времени артист собирается и вовсе уйти из публичного пространства, поскольку не уверен, что его рассудок «справится с таким количеством узнающих людей».