Иглесиас ответил на обвинения в домогательствах

Испанский певец Хулио Иглесиас ответил на обвинения в сексуальном насилии над двумя сотрудницами. Соответствующий пост он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С огромным сожалением я отвечаю на обвинения двух бывших сотрудниц. Я никогда не оскорблял, не принуждал и не проявлял неуважения к женщинам. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне глубокую боль», — написал Иглесиас.

82-летний исполнитель заявил, что планирует защищать свое имя. Он выразил благодарность поклонникам за поддержку.

13 января стало известно, что две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса, выступили с обвинениями в его адрес. Одна из пострадавших заявила, что певец занимался с ней сексом по принуждению, унижал, а также бил. Другая ее коллега заявляла о неуместных прикосновениях, оскорблениях, унижениях и в целом нездоровой атмосфере и абьюзе.