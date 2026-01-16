Долина рискует остаться без концертов: что известно о срыве гастрольного графика певицы

Народная артистка РФ Лариса Долина решила взять паузу в гастрольном и концертном графике на фоне скандала из-за квартиры. Как сообщает Starhit, пока знаменитость проводит отпуск в ОАЭ, ее выступления отменяют и переносят.

По информации издания, Долина осталась без выступлений до весны. Исключение составляет лишь концерт в московском баре — заведение уверяет, что шоу точно состоится. Стоимость билетов на него варьируется от 9,5 тысяч рублей до 18,5 тысяч рублей, а раскуплена уже половина мест.

13 февраля в концертном зале «Меридиан» должен состояться концерт-съемка «Парад юмора». Свое участие в нем Долина подтверждала уже давно, однако певицу вычеркнули из списка приглашенных артистов — на сайте ни слова о ее причастности к событию.

С другими мероприятиями дела обстоят хуже. Большой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге перенесен с 25 февраля на 15 ноября. Два следующих выступления и вовсе отменили: шоу в одном из баров Москвы, запланированное на 1 марта, а также концерт «Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыки 6 марта.

Стало известно о новом возможном взыскании с Долиной

При этом у Певицы есть несколько выступлений в регионах. Например, 8 марта в Обнинске, 9 марта в Брянске, 11 марта в Коломне и 22 марта в Подольске. Аншлага там нет, но об отмене концертов не сообщалось.

Концертный директор Долиной Сергей Пудовкин старательно избегает тему отмен, отказывается давать комментарии и блокирует звонки журналистов.

«Я не знаю, какие события должны были на это повлиять. Почему она должна остановить концертную деятельность? Все, что запланировано в графике, в полном объеме есть и будет», — заявлял Пудовкин сразу после судебного заседания по поводу квартиры.

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после продажи московской квартиры Полине Лурье. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась передавать недвижимость. Верховный суд в конечном счете вынес решение в пользу Лурье. Артистка должна добровольно освободить недвижимость до 20 января.