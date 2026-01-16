Личный пирс Филиппа Киркорова в Подмосковье сделают общественным

Министерство экологии Московской области обязало сделать общественным пирс на частной территории Филиппа Киркорова в Красногорске. Решение вынесено после проверки документов на пристань размером 235 на 82 метра, построенную в 2021 году, пишет Mash.

Как сообщает Telegram-канал, при строительстве были допущены нарушения. Артист не получил своевременного разрешения от Росимущества на использование земельного участка и разрешения на строительство от уполномоченных органов.

Объект не был введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет. Также в договоре с Минэкологии была указана неверная акватория — Волга вместо Москвы-реки.

Причал, огражденный забором, был частью масштабной усадьбы певца. Ранее Росприроднадзор уже требовал от Киркорова добровольно демонтировать заграждение, перекрывающее доступ к береговой полосе, на что артист не отреагировал. По данному вопросу в конце января запланировано судебное заседание.

