18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пожар: «Крик, ор и мат»

18-летняя Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы, стала виновницей пожара в ванной комнате их дома. Девушка пыталась позвать кого-нибудь на помощь, однако к моменту, когда её услышали, ситуация уже вышла из‑под контроля. Об этом Глюкоза рассказала в эфире в шоу Ильи Соболева «Токсики».

«Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчёски. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная», — поделилась певица.

Кроме того, Глюкоза отметила, что отреагировала на крики о помощи не сразу, потому что её дети «часто орут и чем-то недовольны». По словам артистки, дочери нередко устраивают ей такие сюрпризы.

