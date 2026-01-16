Натан объяснил, почему Дубцова была высокомерной в «Сокровищах императора»

Рэпер Алишер Мирзохонов, выступающий под псевдонимом Natan, в шоу «Сокровища императора» был в паре с певицей Ириной Дубцовой, которая, по оценке зрителей, иногда вела себя истерично по отношению к партнеру.

Артист объяснил, что на самом деле исполнительница более спокойный человек. Многие моменты из шоу просто вырезали при монтаже.

— Половина на половину. Я не могу врать. Но она действительно не такой истеричный человек. Я, по крайней мере, с этим не сталкивался, — сказал он в подкасте «Все реалити».

Он добавил, что поведение Дубцовой можно объяснить. Многие звезды российского шоу-бизнеса привыкли к тому, что к ним относятся по-особенному.

— Когда впервые сталкиваются с реалити, где должен отвечать сам за себя, где о тебе не позаботятся, ты должна выживать сама, то понятное дело — начинаются истерики, — подытожил артист.

Недавно певец Прохор Шаляпин на своей странице опубликовал совместную детскую фотографию с коллегой по сцене Ириной Дубцовой. Молодые артисты на снимке стоят в озере.

Ирина Дубцова также прокомментировала заявление продюсера Игоря Крутого о том, что артистка оказалась неблагодарной за его труды, вложенные в нее.