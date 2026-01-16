Охлобыстин вступился за Андреасяна в скандале вокруг критики Тарковского

Никита Бородкин

Актер Иван Охлобыстин вступился за режиссера Сарика Андреасяна, который весной 2025 года заявил, что не видит какой-либо ценности в работах режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщает Starhit.

© РИА Новости

По его мнению, Андреасян пытался донести до студентов технологическую составляющую продюсерского кино, избегая слова «художественный».

«Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому», — сказал Охлобыстин.

Он добавил, что словами о картине «Сталкер» Андреасян попытался описать взгляд на кино сквозь призму времени. Охлобыстин отметил, что если бы он снимал фильм Тарковского сейчас, то сделал бы все по-другому.

«Тарковский — великий мастер, я очень его люблю, но он не современный, он размышляет над вопросами вечными, но со спецификой своего времени — застоя. И Сарик не смог эту мысль донести, потому что его разозлили, спровоцировали конфликтную историю, а он чувак горячий», — сказал артист.

Охлобыстин подчеркнул, что режиссер имеет полное право на свое видение и на свой продукт на рынке. Он подчеркнул, что детские проекты студии Андреасяна, такие как «Домовенок Кузя», вполне жизнеспособны, так как «сохраняют детскость».

Напомним, что в начале 2025 года в соцсетях появилось видео с перепалкой во время общения Андреасяна со студентами. Режиссер заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. Комментируя инцидент, он заявлял, что не отказывается от своего мнения и считает необходимым реформировать российские киновузы.