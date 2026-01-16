Охлобыстин вступился за Андреасяна в скандале вокруг критики Тарковского

Актер Иван Охлобыстин вступился за режиссера Сарика Андреасяна, который весной 2025 года заявил, что не видит какой-либо ценности в работах режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщает Starhit.

По его мнению, Андреасян пытался донести до студентов технологическую составляющую продюсерского кино, избегая слова «художественный».

«Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому», — сказал Охлобыстин.

Он добавил, что словами о картине «Сталкер» Андреасян попытался описать взгляд на кино сквозь призму времени. Охлобыстин отметил, что если бы он снимал фильм Тарковского сейчас, то сделал бы все по-другому.

«Тарковский — великий мастер, я очень его люблю, но он не современный, он размышляет над вопросами вечными, но со спецификой своего времени — застоя. И Сарик не смог эту мысль донести, потому что его разозлили, спровоцировали конфликтную историю, а он чувак горячий», — сказал артист.

Охлобыстин подчеркнул, что режиссер имеет полное право на свое видение и на свой продукт на рынке. Он подчеркнул, что детские проекты студии Андреасяна, такие как «Домовенок Кузя», вполне жизнеспособны, так как «сохраняют детскость».

Напомним, что в начале 2025 года в соцсетях появилось видео с перепалкой во время общения Андреасяна со студентами. Режиссер заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. Комментируя инцидент, он заявлял, что не отказывается от своего мнения и считает необходимым реформировать российские киновузы.