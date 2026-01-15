Анна Заворотнюк отметила 30-летие: «Эта цифра казалась страшной»

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отметила юбилей в Москве. «30 лет — успех и расцвет. Именно так я ощущаю наступление 30-летия. Хотя когда-то эта цифра казалась страшной, слишком взрослой», — поделилась мыслями звезда Сети в Instagram (запрещён в РФ).

© Super.ru

Анна отметила, что «находится там, куда хотела прийти». По её словам, успех не в громких достижениях, а самое важное — семья.

«Сегодня у меня есть крепкий фундамент: любовь, близость, поддержка. Тот самый тыл, который не даёт сломаться даже в самые страшные моменты жизни», — добавила Анна.

Ранее в личном блоге она опубликовала серию фотографий из поездки в Дубай с восьмимесячным сыном Марселем, который появился на свет в апреле 2025 года.