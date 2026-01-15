Лариса Долина не смогла забрать мебель из проданной квартиры

Верховный суд еще 16 декабря прошлого года огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Но покупательница все еще не въехала в свое жилье. Певица сразу заявила, что не сможет отдать ключи раньше 20 января. Лариса Александровна сейчас очень занята, она с дочкой и внучкой отправились в Абу-Даби. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

А пока певица наслаждается морем и солнцем, у девятиэтажки в Ксеньинском переулке столицы трудятся грузчики. Журналисты Metro, дежурящие у дома, заметили, что в машины носили стойки с платьями, картины, посуду в коробках и другие личные вещи народной артистки России. А вот больших предметов мебели из подъезда не выносилось.

Лариса Александровна была бы и рада забрать любимые диваны, кровати, шкафы, стулья и столы, но не может.

"Это уже не ваше добро", — объяснили ей юристы.

Дело в том, что под влиянием мошенников исполнительница хита "Погода в доме" продала квартиру вместе с мебелью.