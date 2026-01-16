Стало известно о новом возможном взыскании с Долиной

С певицы Ларисы Долиной могут взыскать компенсацию, если дверь в ее прежнюю квартиру придется вскрывать. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Покупательница квартиры, Полина Лурье, может взыскать с певицы ущерб за порчу имущества, если замки в спорной квартире придется вскрывать приставам. Как пояснил Соловьев, смена замков после вскрытия — это те расходы, которые возникли не по вине добросовестного покупателя. К приставам же и полиции претензий также не может быть, потому что они исполняют судебное решение.

Как уточнил юрист, Лурье может согласовать с приставами способ, которым при необходимости будут вскрыты двери.

«Вряд ли в квартире у Долиной стоят замки 70-х годов, которые с ноги можно открыть», — усомнился Соловьев.

По его мнению, в квартире, проданной артисткой, за 112 миллионов рублей установлены железные двери и сложные замки. Если же замки окажутся слишком сложными для вскрытия, то двери могут срезать с петель, добавил собеседник газеты.

Соседи разоблачили Ларису Долину: вот что творится в ее тайной квартире

Ранее был назван крайний срок для передачи ключей от квартиры Долиной. Звезда может добровольно предоставить ключи до 20 января.