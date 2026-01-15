Поплавская раскритиковала решение суда в отношении Гудкова

Актриса Яна Поплавская раскритиковала решение суда в отношении комика Александра Гудкова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее суд в Красногорске оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за клип-пародию 2022 года на песню Shaman «Я русский». По мнению Поплавской, суд вынес слишком мягкое наказание. Актриса считает, что такая сумма является «насмешкой над миллионами оскорбленных».

«Одиннадцать тысяч рублей. Вот такая насмешка над миллионами оскорбленных русских. С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визглявым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — заявила она.

Ранее Гудкова оштрафовали за клип-пародию «Я узкий». Его признали виновным в административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».