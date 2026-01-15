Певица Лель заявила, что Дмитриенко может быть реинкарнацией Есенина

Заслуженная артистка России Катя Лель нашла у Вани Дмитриенко душу поэта Сергея Есенина. Ее цитирует «Пятый канал».

Она прокомментировала шутку, популярную у поклонников Дмитриенко, называющих его реинкарнацией Есенина — Евнешне поэт и певец похожи, поэт родился 3 октября 1895 года, а Дмитриенко 25 октября 2005 — ровно через 110 лет и ровно через 80 лет после кончины Есенина.

«Вы знаете, я ничему не удивлюсь, потому что каждый из нас проходит реинкарнацию, каждая душа наша. И у меня было очень много воплощений. <...> Поэтому запросто, все что угодно может быть», — сказала она.

Катя Лель также отметила, что записывала с молодым артистом кавер на песню «Мой мармеладный» и осталась в восторге, а после Ваня Дмитриенко подарил билет на свой концерт дочери Кати Лель.

Накануне Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет.