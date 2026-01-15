Названы интересовавшие россиян на новогодних праздниках артисты

Россияне в период новогодних праздников проявили наибольший интерес к рэперу Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста. Об этом стало известно из «Музыкального индекса BandLink».

По данным индекса, с 29 декабря по 11 января жители России интересовались также творчеством певицы Юлией Zivert, а замкнул тройку молодой Ваня Дмитриенко, ставший одной из главных звезд прошлого года. Кроме того, в десятке самых популярных «новогодних» артистов оказались Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба), группы «Дискотека Авария», «Руки Вверх!», Artik & Asti, исполнители Jakone (Арам Байталов), Icegergert (Георгий Гергерт) и певица Mia Boyka (Мария Бойко).

Популярность «Дискотеки Аварии» начала расти с начала декабря и достигла пика в первую неделю праздников, когда группа временно возглавила топ-10

Аналитики сервиса отмечают, что в преддверии Нового года слушатели предпочитали новогодние треки или каверы на культовые тематические композиции. Например, по данным BandLink, число уникальных слушателей «Дискотеки Аварии» на музыкальных площадках выросло на 181% (сравнение периодов 1 декабря – 7 декабря и 29 декабря – 4 января). Основную долю прослушиваний группе принес трек «Новогодняя». А Mia Boyka выпустила свою версию трека «Кабы не было зимы» из культового мультфильма «Простоквашино», после чего попала в десятку.

Согласно «Музыкальному индексу BandLink», Ваня Дмитриенко стал единственным артистом, который попал в топ благодаря новогоднему релизу, выпустив трек «Иней» в конце декабря 2025 года, а по итогам праздников и вовсе вошел в тройку.

Ранее стало известно, что аналитический центр ВЦИОМ назвал лучших российских исполнителей 2025 года.

«Музыкальный индекс BandLink» — аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным музыкантам. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям в одноименном разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга — посещений крупнейших билетных сервисов и сайтов с материалами об артистах.