Певец Олег Майами поддержал артистов, раздевающихся на концертах

Певец Олег Майами высказался в поддержку музыкантов, которые активно занимаются спортом и не стесняются демонстрировать свое тело во время выступлений. Об этом сообщает Super.

Артист, сам известный сценическими образами с минимальным количеством одежды, заявил, что внешний вид исполнителя так же важен для зрителя, как и его голос.

По словам Майами, ему приятно наблюдать, как коллеги начинают работать над своей физической формой и позволяют себе снимать майки на сцене. Он считает, что артист должен стараться выглядеть красиво ради публики.

Однако не все согласились с этой позицией. В комментариях певица Рита Дакота выразила противоположное мнение, заявив, что тело музыканта может быть любым, и его внешность не должна становиться критерием оценки творчества.

Ранее сообщалось, что концерт Егора Крида в «Лужниках» закончился скандалом и обвинениями в разврате. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление с «голой вечеринкой» и пожаловалась в прокуратуру.