Молодая жена и тайна рождения сына: жизнь Егора Кончаловского

Егор Кончаловский подчеркивал, что его не раздражают вопросы о звездных родственниках, однако о своей жизни он рассказывал редко. Например, он не афишировал свадьбу с Марией Леоновой, а рождение младшего сына скрывал три месяца. Биографию режиссера в день его 60-летия пересказал Starhit.

По стопам отца

Георгий Михалков родился в семье режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой 15 января. Уже позднее, вслед за отцом, в киноиндустрии Егора начали называть Кончаловским. Несмотря на родство со знаменитыми династиями, артист считал себя неизбалованным ребенком, хоть и номенклатурным.

«В 18 лет, к примеру, работал водителем бетоновоза в Москве на автокомбинате: на грузовике доставлял бетон в дальние районы столицы — Коровино, Алтуфьево. Или как-то устроился продавцом батареек в магазин радиотехники. А потом два года был в армии — и она мне заменила какие-то воспитательные моменты», — заявил Кончаловский.

После развода Аринбасарова вышла замуж за художника-постановщика Николая Двигубского, а затем — за режиссера Эльдора Уразбаева. Папа брал 10-летнего Егора в путешествия по Европе, а лето он проводил с двоюродным братом Степаном. После армии Андрей Кончаловский отправил своего наследника на учебу в Англию, где тот получил степень магистра и специальность искусствоведа.

Кончаловский на тот момент уже находился в США — Егор приезжал к нему, чтобы помочь на площадке. Режиссер надеялся, что сын останется с ним в Штатах, однако после восьми лет жизни за границей тот решил вернуться в Россию. Тут Егор основал компанию PS TVC, начал снимать ролики для известных брендов, а затем возглавил рекламное агентство.

Следующим шагом стал выход первого полнометражного фильма — им стал психологический триллер «Затворник». Критики оценили его невысоко. Следующий фильм, боевик «Антикиллер», принес Егору Кончаловскому известность и признание коллег. Понравился публике и детектив «Побег», а вот «Консервы» мало кто оценил.

Позднее Кончаловский снял одну из новелл для киноальманаха «Москва, я люблю тебя!», а после снял фильм «Возвращение в "А"». Приключенческий триллер «На Луне» и детектив «Большой дом» снова понравились зрителям, а комедия «Мой папа — вождь» получила более прохладные оценки.

Многих интересовало, советуется ли Егор с отцом по рабочим вопросам. Аринбасарова заявляла, что знаменитый родитель никогда не помогал сыну, а тот и не просил советов по режиссуре.

«Наверное, его волнует мнение отца, но он не спрашивает. Может быть, опасается критики. У них в принципе совершенно разное кино. Это и неудивительно. У следующего поколения будет свое кино — тоже интересное и талантливое, но свое», — делилась она.

Сам Кончаловский не раз отмечал, что все его родственники сепарированные, в меру эгоистичные индивидуалисты и не склонны к частым семейным сборищам. При этом и отца, и дядю Никиту Михалкова он считал чудесными людьми.

Хмельницкая и Толкалина

Отец Егора Кончаловского может похвастаться удивительной любвеобильностью: он женился пять раз, остепенившись только в браке с Юлией Высоцкой. Его сын с браком не спешил, но в его жизни случались яркие романы. Например, в юности он влюбился в Алену Хмельницкую.

«У нас была одна тусовка. Егор взял мой телефон, позвонил мне, мы встретились. Все было очень просто, нормально и… недолго. А что в том возрасте должно было выйти? Никто из нас не думал создавать семью. У нас был легкий роман. У меня не было серьезных мыслей. Это была юность, молодость без каких-либо планов», — признавалась Алена.

В середине 90-х годов Кончаловский встречался с Наталью Харитоновой, через которую познакомился со студенткой ВГИКа Любовью Толкалиной. Девушки не были подругами: Наталья попросила Любовь составить ей компанию на танцах, поскольку сокурсницы разъехались на лето. В итоге к осени Харитонова рассталась с режиссером и тот вспомнил о Толкалиной.

«В финале вечера, вопреки угрозам мамы выгнать меня из дома, я осталась ночевать у Егора. Это и стало началом наших отношений. После того памятного вечера в клубе "Булгаков" мы с Наташей не пересекались, и я очень переживала, что могла стать причиной их с Егором расставания. Впервые мы увиделись, лишь когда родилась Маша — в июне 2001 года», — признавалась Толкалина.

Молодая жена

Несмотря на рождение дочери Толкалина и Кончаловский так и не поженились. Отношения продолжались до 2017 года, после чего пара заявила, что расстается, хоть и продолжает дружбу. Режиссер признавался, что главная сложность их совместной жизни была в расхождении характеров: если актриса хотела быть в «вечном движении», то он искал стабильности.

Толкалина же заявляла, что если раньше Кончаловский развивался, то затем он вдруг остановился и засел на третьем этаже своей дачи.

«Но я скажу, что настоящей причины нашего расставания никто и никогда не узнает», — загадочно добавляла она.

Другая версия расставания напрашивалась сама. Фактические супруги обмолвились, что разошлись за семь лет до официального заявления. Кроме того, именно в 2017 году у Кончаловского родился сын Тимур — от юриста Марии Леоновой, которая младше избранника на 18 лет. Их отношения начались после сотрудничества — Леонова защищала режиссера в суде, а тот восхитился хваткой адвоката и пригласил на свидание.

Влюбленные стали жить с сыном в загородном доме, в котором отдельное крыло также выделили для Натальи Аринбасаровой. Кончаловский отмечал, что мама подружилась с его женой, хотя обычно ей нелегко угодить. В 2022 году пара расписалась — режиссер признавался, что торжество прошло «без каких-то помп, но с рестораном».